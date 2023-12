Galactic Empire er et inkrementelt fusionsspil, hvor du skal anskaffe intergalaktiske mineskibe, som vil tjene dig penge, mens dine jagerskibe sejler for at holde fjenderne væk! Slå sammen for at beskytte din flåde, mens de udvinder asteroiderne, mens du holder øje med dine opgraderinger og skibe for at holde dem på deres stærkeste! Glem ikke at sælge din flåde efter et stykke tid for at tjene endnu mere med bedre multiplikatorer, så du virkelig kan gå til det uendelige og videre! Har du det, der skal til for at lede flåden?Brug musen til at klikke på opgraderinger for at blive stærkere!Galactic Empire er skabt af Jeff Ramos. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Galactic Empire gratis på PokiGalactic Empire kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets

