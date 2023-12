Word vs Word er et puslespil med 2 spillere, hvor du kæmper mod en anden spiller i en orddannende kamp. Skab din karakter, vælg en avatar, og spring ind i en kamp i realtid mod en konkurrent. Du finder en krydsordslignende tavle fuld af rodede bogstaver, og det er din opgave at stryge en linje af bogstaver for at lave et ord. Jo længere dit ord er, jo flere point får du. Vær opmærksom på, hvor mange point hvert bogstav har, så du kan lave fantastiske kombinationer! Det er godt at vide, at både du og din modstander kan bruge 12 spilskiftende power-ups, der kan være det afgørende træk for din sejr eller tab. Disse omfatter, men er ikke begrænset til: at tilføje blanke geléer i blandingen, sammensætte dit drømmeord eller blande hele brættet for at sabotere din modstanders næste score. Disse power-ups kan kun bruges én gang pr. spil, så vælg med omtanke og vælg din favorit power-up, før din modstander gør det! Hvis du kan lide spil som Scrabble og Wordfeud, vil du elske Word vs Word! Glem ikke at dele spillet med din ven og se, hvem der er en bedre ordsmed. Stryg en linje med bogstaver for at lave et ord. Jo længere dit ord er, jo flere point får du. Vær opmærksom på, hvor mange point hvert bogstav har, så du kan lave fantastiske kombinationer!Word vs Word blev skabt af Wix Games. De har mange andre fantastiske spil på Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia og Let's Roll. Du kan spille. Word vs Word gratis på Poki.Word vs Word kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Word vs Word. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.