Hvor er min pizza? er et 3D færdighedsspil, hvor du arbejder som en almindelig pizzabud i en charmerende by. Du arbejder hos Paolo's, og dit job er at forberede, bage og levere lækre pizzaer til dine sultne kunder over hele byen. Bevæg dig gennem trafikken på en forsigtig måde for at levere pizzaerne uden at tabe nogen, eller endnu værre, forårsage en ulykke. Tryk forsigtigt på bremsen, når det er nødvendigt for at undgå forhindringer og fartbump. Du skal også handle hurtigt for at levere maden, mens den stadig er varm! Jo bedre pizzaen og servicen er, jo flere tips får du. Og når først din restaurant har skabt sig et navn, kan du øge din leveringsafstand og også købe opgraderinger såsom nye ingredienser, nye apparater, trailerforbedringer og meget mere. Du kan endda betjene VIP-kunder, hvilket kræver, at du tilbereder pizzaen manuelt fra bunden! Glem ikke at dele Hvor er min pizza? med dine venner og lær, hvem der er en bedre kok!Kør - Hold mellemrumstasten eller venstre museknap nede. Hvor er min pizza? blev skabt af Wix Games. Spil deres andre legendariske spil på Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji , og Let's RollDu kan spille Where's My Pizza? på din browser uden at installere eller downloade gratis på Poki. Ja, du kan låse op for mange tilpasningsmuligheder og opgraderinger i Where's My Pizza? såsom nye opgraderinger, apparater og ruter, mens du kommer videre gennem spillet.

