Vortelli's Pizza er et multiplayer-restaurantspil, hvor du ejer en hyggelig pizzajoint og serverer lækker mad til dine kunder. Dette spil lægger vægt på teamwork, men du kan også spille det alene! Tænd for "Åben restaurant", så kunderne begynder at gå ind. Gå til kasseapparatet for at få deres ordre, og gå derefter til køkkenet for at forberede dejen. Du skal kombinere vand og mel i røremaskinen og derefter tage den med til rullestationen, hvor du former pizzaen og tilføjer alle de ingredienser, kunden bad om. Du kunne vælge mellem ost, pepperoni, ananas, skinke, sauce, pølse osv. Sæt den derefter i ovnen og vent på, at den er bagt, indtil timeren ringer. Gå ikke i stå for meget, for dine kunder kan løbe tør for tålmodighed og storme afsted! Hvis du har det svært, så tjek spidsbeholderen for at finde nogle penge til at have råd til bedre apparater og værktøjer for at gøre dit arbejde lettere. Glem ikke at låse op for nye stationer, da du vil løbe tør for diskplads, efterhånden som restauranten bliver mere travl. At spille Vortelli's Pizza med en ven er super nemt: Bare sæt dit spil på pause og kopier invitationskoden. Hvis din ven klikker på det, vil de gyde direkte inde i din restaurant som din medkok. Er du klar til at være det bedste pizzeria i byen?Vortelli's Pizza blev skabt af Devortel. Dette er deres første spil på Poki!Du kan spille Vortelli's Pizza gratis på Poki.Vortelli's Pizza kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

