Papa's Pizzeria er et madlavningsspil skabt af Flipline Studios. Grib din dej og gør dig klar til et lækkert pizzeriaeventyr! Du er på vej til at blive den bedste pizzeria i byen. Tag imod bestillinger, tilbered dejen, tilføj toppings og server omhyggeligt skåret pizzaer til alle dine skøre kunder. Styr på hvert trin i pizzafremstillingsprocessen, og jongler mellem hvert område af restauranten. Skift til Topping Station for at tilføje en række forskellige toppings til hver pizza. Flyt til bagestationen for at tilberede pizzaerne i ovnen, indtil de er lige bagt. Hop til skærestationen for at skære pizzaen i perfekte skiver. Hver station er en praktisk oplevelse, hvor du bliver nødt til at trække, stryge og trykke dig vej gennem pizza-bygningsprocessen. Brug dine hårdt tjente tips til at købe restaurantopgraderinger og hatte til at bære, og du kan også dekorere din lobby med møbler og plakater fra Møbelbutikken. Kan du forvandle dit pizzeria til den mest berømte fastfood-kæde i verden?Vælg, træk og flyt ingredienser - Venstre museknapPapas Pizzeria blev skabt af Flipline Studios og blev senere emuleret i HTML5 af AwayFL. Spil også andre Papa's Games-spil på Poki: Papa's Burgeria, Papa's Taco Mia og Papa's Freezeria

