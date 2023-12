Papa's Freezeria er et restaurant management spil, hvor du administrerer en dessertbutik, mens ejeren er på midlertidig orlov. Server kunderne deres yndlingsslik på flere stationer ved at få deres bestilling helt rigtigt. Prøv at betjene alle kunderne uden at begå fejl, så du kan tjene flest mulige tips. Så kan du bruge dine hårdt tjente penge på at forbedre fryserummet, dessertstationerne og hele butikkens udsmykning! Der er mange ingredienser og toppings, du skal vænne dig til, så sørg for at tage et godt kig på alle stationerne, inden du hopper ind i myldretiden. Sørg for at fuldføre alle præstationerne og tjen alle VIP-kunderne for at maksimere dit frysers succes! Sørg for at dele Papa's Freezeria med dine venner og vis dem, at du kan designe og administrere den bedste dessertbutik i byen!Vælg, træk og flyt ingredienser - Venstre museknapPapa's Freezeria blev skabt af Flipline Studios og blev senere emuleret i HTML5 af AwayFL. Spil deres andre Papa's Games på Poki: Papa Louie: When Pizzas Attack, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria og Papa's Taco Mia Du kan spille Papa's Freezeria gratis på Poki.Papa's Freezeria kan kun spilles på din computer indtil videre.

