Papa's Bakeria er et restaurant management spil, hvor du administrerer et bageri. Du har til opgave at lave og servere lækre tærter for at tilfredsstille dine loyale kunder. Glem ikke at fuldføre alle præstationerne og tjene alle VIP-kunderne for at maksimere dit bageri succes! Sørg for at dele Papa's Bakeria med dine venner og vis dem, at du kan designe og administrere det bedste bageri i byen! Kan du låse op for alle de specielle opskrifter i Papa's Bakeria ?Vælg, træk og flyt ingredienser - Venstre museknapPapa's Bakeria blev skabt af Flipline Studios og blev senere emuleret i HTML5 af AwayFL. Spil deres andre Papa's Games på Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack og Papa's Taco Mia Du kan spille Papa's Bakeria gratis på Poki.Papa's Cheeseria kan kun spilles på desktop i øjeblikket.

Websted: poki.com

