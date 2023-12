Frosne desserter angriber menneskene! Papa Louie 3: When Sundaes Attack begynder ved den store åbning af Seaside Freezeria. På grund af et mærkeligt uheld er is-glasses blevet onde og vil dræbe alle. Fars bedste restaurantarbejdere er blevet bundet, og nu skal du hjælpe! Ligesom i Papa Louie 1 og 2 er du bevæbnet med professionelle køkkenredskaber. Sving dine våben og hop forsigtigt for at modarbejde de frosne fjender. Saml mønter og sundhedsbonusser for at overleve alle niveauer!

Websted: poki.com

