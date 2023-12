Papa Louie: When Pizzas Attack er et platformspil, hvor du er på eventyr for at redde Papa Louies kunder fra den berygtede løgring. Dine kunder er blevet forvandlet til klæbrige pizzamonstre, og de har brug for dig og dit køkkenudstyr til at redde dem. Grib din trofaste pagaj og peberbomber, og ryd en af ​​12 scener, der indeholder pizzamonstre! Kig forbi Big Pauly for at fylde op med peberbomber i bytte for mønter. Føler du pizzapanikken? Papa Louie: When Pizzas Attack blev udviklet i 2006 af Flipline Studios, et amerikansk spiludviklingsteam. Senere blev det overført til HTML5 af AwayFL. Tjek deres andre legendariske spil på Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria og Papa's Taco Mia. Der er fire hovedverdener, og de består hver af tre stadier. Der er i alt 12 stadier i spillet: Multigrain fields, Pasta Jungle, Tomato Sauce City og Mine Field.Sergeant Crushida Pepper, eller Sarge, hovedantagonisten, og også mesteren over alle fjenderne i spillet. kan spille Papa Louie: When Pizzas Attack gratis på Poki.Papa Louie: When Pizzas Attack kan kun spilles på din computer indtil videre.

