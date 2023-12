Bare en? er et fedt færdighedsspil, hvor du skal sigte og skyde din bold i en kop for at fortsætte til næste niveau. Jo flere vægge du bruger til at hoppe din bold imod, jo højere bliver din kombinationsscore! I bare én? på Poki bliver banerne sværere og sværere med flere forhindringer, så vær forsigtig, fordi du kun har ét liv at lege med! Spillet er udviklet som et HTML5-spil, hvilket betyder, at du kan spille Just One? på både din desktop- og mobilbrowser!Kontroller:Skyd - Træk og klik med musenOm skaberen:QKY-spil er skaberen af ​​dette vanedannende spil. De er også skaberen af ​​Stickjet Challenge på Poki.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Just One?. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.