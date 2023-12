One More Bounce er et færdighedsspil fra SMG Studios, skaberne af One More Line, One More Dash og mere! Tegn en streg i den rigtige vinkel for at få din avatar til at hoppe over hvert niveau. Prøv at samle alle diamanterne for at vise dit mesterskab! Men vær forsigtig; hvis du rammer den lyserøde kant, er din løbetur forbi. Med over 100 niveauer og forskellige spiltilstande er One More Bounce på Poki sikker på at holde dig underholdt i timevis. Spil One More Bounce og lås op for nye temaer og avatarer. Kontrolelementer: Mus - Klik og træk for at tegne en linje Mellemrum - Naviger i menuen Om skaberen: One More Bounce er den tredje del af One More-serien fra SMG Studios, baseret i Melbourne, Australien. Serien består også af One More Dash og One More Line. De er også skaberne af Super One More Jump, Thumb Drift og mere.

Websted: poki.com

