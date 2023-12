Tror du, du er en reaktionsmester? Spil Glitch Dash-spillet og find ud af det! Glitch Dash er et på én gang fredfyldt og stressende førstepersons forhindrings-undvigespil, hvor du skal holde dig på tæerne for at overleve. Du kan spille Glitch Dash gratis, men hvert sekund er værdifuldt, når du svinger for at samle diamanter og holder dig ude af vejen for hoppende farer, der betyder øjeblikkelig død! Diamanter køber checkpoints og gemmer, så fortsæt med at samle. Denne version af Glitch Dash online er den eneste sande måde at opleve spillet på, som udvikler David Marquardt havde til hensigt, så kom og spil Glitch Dash på Poki lige nu for at teste dine færdigheder!Kontrol: Piletaster - Flyt mellemrum - JumpTips og tricks: - Glitch Dash er et meget svært spil, så bliv ikke modløs, hvis du går i stå – bare fortsæt med at prøve! - Hver diamant er værd at samle på, men hvis du bare ikke kan få den, så fokuser på at afslutte scenen. Om skaberen: Glitch Dash er skabt af solo-udvikleren David Marquardt med base i Sverige. Davids andre spil inkluderer kamæleon-puslespillet Pull My Tongue.

