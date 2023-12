Stealing the Diamond er den tredje del af den populære Henry Stickmin-spilserie. Hjælp Henry Stickmin med at bryde ind på et museum og udføre et diamanttyveri. Vælg en af ​​de risikable metoder til at få diamanten, og se konsekvenserne af dine handlinger. Dette peg-og-klik eventyr sætter dig i en juveltyvs sko. Du skal træffe farlige beslutninger på hvert trin af røveriprocessen. Vælg de rigtige handlinger for at slippe afsted med diamanterne! Du kan finde alle Henry Stickman-spillene på Poki, så du kan spille gratis online nu. Brug venstre museknap til at interagere med objekter.Stealing the Diamond blev skabt af Puffballs United. Spil deres andre legendariske Henry Stickmin-spil på Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Infiltrating the Airship and Fleeing the Complex

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Stealing the Diamond. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.