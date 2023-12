Infiltrating the Airship er den fjerde del af den populære Henry Stickmin-spilserie. Prøv ikke at fejle under en dødbringende mission i himlen! At infiltrere luftskibet udfordrer dig til at træffe risikable beslutninger i liv-eller-død-situationer. Du begynder med at vælge ørestykket, kanonkugle, gribepistol eller klæbrig hånd. Hver scene præsenterer en ny måde at dø på. Har du allerede fundet ud af alle mulige slutninger? Du kan finde alle Henry Stickman-spil på Poki, så du kan spille gratis online nu. Brug venstre museknap til at interagere med objekter. Infiltrating the Airship blev skabt af Puffballs United. Spil deres andre legendariske Henry Stickmin-spil på Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond and Fleeing the Complex

