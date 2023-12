Fleeing the Complex er det femte og sidste spil i Henry Stickmins arveserie. I dette spil er dit mål at hjælpe Henry Stickmin med at bryde ud af Holding Cell B! Du kan vælge at snige dig forbi vagter, bryde gennem checkpoints eller gribe et våben og kæmpe. Find nøglerne til lastbilen og kør væk! Du kan finde alle Henry Stickman-spillene på Poki, som du kan spille gratis online nu. Brug venstre museknap til at interagere med objekter.Fleeing the Complex blev skabt af Puffballs United. Spil deres andre legendariske Henry Stickmin-spil på Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond and Infiltrating the Airship

Websted: poki.com

