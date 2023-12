House of Hazards er et sjovt færdighedsspil skabt af NewEichGames. I House of Hazards racer du for at fuldføre forskellige opgaver inde i en lejlighed, hvor dine modstandere ser dine skridt i realtid og sætter fælder op for at besejre dig. Undgå forhindringer som faldende lamper og svingende skabe for at fuldføre alle dine mål og vinde runden. På samme måde skal du forhindre dine modstandere i at fuldføre deres opgaver ved at aktivere dine egne fælder på det rigtige tidspunkt. Vær opmærksom på lykkehjulet i slutningen af ​​hver runde for at lære reglerne for næste runde. Er du klar til en farlig god tid? House of Hazards er så vanedannende, at det burde komme med en advarsel!Player 1Player 2House of Hazards blev skabt af NewEichGames, et spiludviklingsfirma baseret i USA. Du kan også spille deres spil Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers og Ping Pong Chaos på Poki.

