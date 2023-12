Ping Pong Chaos er et online ping-pong spil skabt af New Eich Games. Spil bordtennis ved at hoppe for at slå bolden i sportsarenaer, på barer og på bjerge. Prøv forskellige spin-tilstande og bolde for ekstra sjov. Spil mod computeren eller en ven i turneringstilstand.Ping Pong Chaos er skabt af New Eich Games, skaberne af Rooftop Snipers 2, Getaway Shootout og Tube Jumpers.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Ping Pong Chaos. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.