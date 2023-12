99 Balls er et arkadespil udviklet af BuyHTML5. Puster nyt liv i de klassiske spil som Bubble Shooter og Breakout, 99 Balls krydrer tingene lidt. Du vil bemærke bolde med tal på. Hvert tal svarer til, hvor mange gange du skal slå en bold for at ødelægge den, før den når bunden af ​​din skærm. Du kan samle cirkler, når du har ødelagt en bold, og senere bruge de nævnte cirkler for at låse op for nye våben og maksimere det sjove. Jeg har 99 bolde, men den bold, du vil have, når du spiller dette spil, er ikke én. Klik og træk markøren rundt for at sigte, og slip for at skyde.Tip: Sigt ikke mod en enkelt bold. Brug i stedet skydeguiden til at planlægge dine bevægelser.99 Bolde er skabt af BuyHTML5. Spil deres andre spil på Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing og Winter Dodge.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med 99 Balls. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.