Hipster vs Rockers er et udklædningsspil, hvor du kan vælge at pynte hipsterne eller rockerne! Glem ikke at tage et billede til sidst. Om skaberen: Hipster vs Rockers blev skabt af Go Panda Games. Dette er deres femte spil på Poki efter Baby Race Galaxy, Funny Rescue Zookeeper, Funny Nose Surgery og Creative Puzzle!

Websted: poki.com

