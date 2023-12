Speed ​​King er et unikt arkadespil med platform og puslespil. Som et hurtigt medlem af kongefamilien er du med rette berettiget til at ødelægge alt, hvad der findes i dit rige. Udøv denne ret ved at knuse hver kasse, du ser, på en hurtig måde. Du kan stryge i alle retninger for at stryge hurtigt. Bliv ved med at stryge rundt på niveauet, mens du undgår fjender og forhindringer, og vær opmærksom på niveauets grænser for at bevæge dig i den rigtige retning. Nemt, ikke? Nå, en måde at finde ud af. Hop i spillet og fuldfør hvert niveau og vend tilbage til din trone som Speed ​​King! Brug WASD eller piletasterne til at bevæge dig fremad, baglæns eller side til side! På mobilen skal du bare stryge i den retning, du vil!Speed ​​King er skabt af Martin Magni (Fancade). Spil deres udfordrende puslespil-platform kørespil på Poki: Drive Mad! Du kan spille Speed ​​King gratis på Poki. Speed ​​King kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

