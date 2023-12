Breakoid er et nyt bud på den klassiske blok-breaker/Arkanoid-spilgenre med fantastisk grafik, grafik og lyd! Prøv din hånd i den normale tilstand og se, hvor mange niveauer du kan bryde dig igennem, eller test den endeløse tilstand og brug specielle evner til at komme til toppen! Hvis du bliver for god til de originale baner, så prøv niveaueditoren og skab din ultimative blokbrydende ekstravaganza! Brug musen til at flytte pagajen fra side til side for at ramme bolden. På mobilen skal du klikke på pagajen og derefter stryge på skærmen for at flytte rundt!Breakoid er skabt af Supernice.Games. Dette er deres første spil på Poki!

