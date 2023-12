Recoil er et platform/actionspil af Martin Magni. Du spiller som en lille karakter og bruger forskellige våben, du bliver nødt til at dræbe de grimme lyserøde vira! Du kan dog ikke bevæge dig rundt, din eneste måde at bevæge dig på er ved at bruge dit våbens rekyl til at drive dig selv frem! Pas på spidserne, de vil eliminere dig med det samme! Interager med mange forskellige mekanikere og kom dig igennem hvert niveau! Museklik for at skydeRecoil blev skabt af Martin Magni. Spil deres andre spil på Poki: Drive Mad og Speed ​​King !Du kan spille Recoil gratis på Poki. Du kan spille Recoil på mobil og desktop gratis på Poki.

Websted: poki.com

