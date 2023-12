Monster Tracks er et færdighedsspil, hvor du skal køre gennem forræderiske stier med luftbevægelser. Det er derfor, du skal være forsigtig, når du sætter strøm til pedalen, da enhver forkert intens manøvre kan bue lastbilen baglæns, hvilket får dig til at vende dig på hovedet. Studer stien omhyggeligt og hold en lille hældning bagud, da de fleste forhindringer vil drive dig fremad. Juster din hastighed til, hvad det aktuelle niveau kræver, og du vil mestre denne udfordring på ingen tid! Pas på forhindringer såsom splinebroer, småsten, træstammer, vindmøller, ramper og selvfølgelig en vandmasse, der vil få dig til at tabe spillet, hvis du falder i det. Du får mulighed for at bruge butikken og opgradere dit køretøjs kraft, vejgreb og vægt, så du nemt kan tage dig af kommende udfordringer. Glem ikke at dele Monster Tracks med dine venner og sammenlign dine highscores!Styr frem - W, D, X, Pil op, Højre pil, museklikSter tilbage - S, A, Z, Pil ned, Venstre pil Monster Tracks er oprettet af Martin Magni. Spil deres andre arkadespil på Poki: Drive Mad, Recoil og Speed ​​KingDu kan spille Monster Tracks gratis på Poki. Monster Tracks kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

