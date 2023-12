King of Mahjong er et puslespil, der tager den klassiske Mahjong-oplevelse til et helt nyt niveau. Dit mål er at forbinde to identiske fliser ved hjælp af tre eller færre lige linjer. Denne gang vil du nyde et opgraderet Mahjong-eventyr med en bred vifte af smukke fliser, inklusive sommerfugle, ædelstene, frugter og yndige dyr! Men det er ikke alt – dette spil byder på flere udfordrende tilstande til at teste dine evner til at løse gåder. Lås op for Marathon-tilstand for uendelig leg, konkurrer med andre i PVP-tilstand, eller nyd noget nyt hver dag i kalendertilstand! For at opnå en høj score, prøv at matche fliser, der er længere fra hinanden for at tjene flere stjerner. Hav det sjovt i King of Mahjong!

Websted: poki.com

