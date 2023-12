Mahjong Cards er et brætspil skabt af Indiesoft. Mahjong Card tilbyder en unik mahjong-oplevelse ved at byde på et sæt kort i stedet for de traditionelle mahjong-brikker. Dit mål er at kombinere to af de samme spillekort og prøve at fjerne hele bunken med kort. Vær opmærksom på, at du kun kan fjerne frie fliser, der ikke er dækket af andre fliser, eller som har mindst én side fri. Hvis du går i stå, kan du bruge blandemuligheden nederst på spilsiden. Gå videre og tjek Mahjong-kort ud: Kortbrikker er nu i stil! Match to identiske mahjong-kort ved at klikke eller trykke på dem efter hinanden. Mahjong-kort er skabt af Indiesoft. De skabte den fantastiske Puffy Cat. Du kan spille det gratis på Poki.

Websted: poki.com

