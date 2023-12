Mahjoctopus er et puslespil, der kombinerer de sjove dele af mahjong og klassiske kortspil som solitaire. I denne pragtfulde puslespiloplevelse med undervandstema vil du sortere fliserne i stigende eller faldende rækkefølge. Tjek tallet på flisen, der er nederst på din skærm, og vælg et nyt kort fra bunken, indtil du er stødt på et tal, der går før eller efter det. Hvis du trykker på en korrekt flise, flyttes den til bunden af ​​spilpanelet. Få flere kort fra bunken, hvis du ikke har et nummer, der kan parres. Hvis du sidder fast, er du velkommen til at bruge fortryd-power-up eller få en flise. Glem ikke at trykke på de mystiske havdyr, der dukker op af og til for at få deres overraskelser! Tjek nummeret på flisen, der er nederst på din skærm, og vælg et nyt kort fra bunken, indtil du er stødt på et nummer der går før eller efter. Du kan trykke på en flise for at flytte den til dens passende sted. Mahjoctopus er skabt af Adgard. Spil deres andre vanedannende spil på Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng og Merge to MillionDu kan spille Mahjoctopus gratis på Poki. Mahjoctopus kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

