Amazing Solitaire er et tænkespil, hvor du stabler alle givne kort i bunken i stigende eller faldende rækkefølge. Træn din hjerne ved at spille kabale, der kræver dygtighed, strategi og tålmodighed for at vinde. Ud over kabale-oplevelsen kan du nyde funktioner som at blande kort, tælle dine træk og tjekke dine overordnede statistikker for at se dine spillevaner og præstationer. Der er tre sværhedsgrader, og også tre spiltilstande, så du kan finde det perfekte tempo til dig: En kulør, to kulører og fire kulører. Glem ikke at drage fordel af hints og fortryd/gentag power-ups! Glem ikke at dele Amazing Solitaire med dine venner! Brug din finger eller venstre museknap til at vælge en flise. Du kan enten bruge dine numeriske taster eller panelet i spillet til at udfylde et tal. Du skal finde ud af de rigtige cifre for hvert mellemrum. Hver række, kolonne og sektion skal indeholde et af hvert enkelt ciffer. Hvis du går i stå, så brug et tip! Amazing Solitaire er skabt af Amazing Hedgehog. Spil deres andre spil på Poki: Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect og Amazing DominoesDu kan spille Amazing Solitaire gratis på Poki.Amazing Solitaire kan spilles på din computer og mobile enheder såsom telefoner og tablets.

Websted: poki.com

