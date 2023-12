Amazing Sticky Hex er et puslespil, der sætter en ny frisk tur til den matchende genre. Dette er et sekskantet puslespil, der kræver, at man finder det ene rigtige træk for at løse hele puslespillet. Du skal trække og slippe en af ​​de farverige ædelstene ind i nøglebrikken, så den omfatter så mange fliser som muligt. Det er nogle gange svært at finde ud af, hvilken flise der er den rigtige, så brug gerne tip og power-ups, når du sidder fast. Ved at bruge et tip kan du fremhæve den flise, du skal udfylde med den passende farve. Jo færre træk du spiller for at afslutte niveauet, jo flere stjerner får du. Genspil niveauerne for at opnå alle 3 stjerner, hvis du ikke lykkedes første gang. Kan du afslutte alle niveauerne i Amazing Sticky Hex med kun et par træk? Glem ikke at dele det med dine venner, så du kan sammenligne dine scores! Træk og slip en af ​​ædelstenene ind i en flise, så den omfatter så mange brikker som muligt. Du vinder, hvis du kan fylde hver brik uden at springe over. Amazing Sticky Hex er skabt af Amazing Hedgehog. Spil deres andre afslappede spil på Poki: Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect og Amazing DominoesDu kan spille Amazing Sticky Hex gratis på Poki.Amazing Sticky Hex kan spilles på din computer og mobile enheder såsom telefoner og tablets.

