Spræng de magiske fliser i Cute Puzzle Witch! Dette puslespil udfordrer dig til at slå fliser med heksehatte, sløjfer og stjerner. Du kan detonere bomber for at rydde et stort område. Tryk på snefnuget for at sænke tiden og lave flere bevægelser!

Websted: poki.com

