Med Solitaired: Spil mere end 500 versioner af spillet: inklusive Klondike Turn 1 & Turn 3, Spider Solitaire, FreeCell, Pyramid og Golf. Fortryd træk - Foretag et forkert træk? Vi lader dig nemt fortryde. Spor dine træk og tid - Hvis du elsker at spille, vil du gerne spore, hvor mange træk det tager at vinde et spil, og hvor lang tid det tager. Udfordr dig selv til at slå dine rekordtider og antal træk. Øvelse gør mester! Opret en gratis konto - Hvis du vil, kan du registrere en konto for at gemme et spil og fortsætte, hvor du slap på en hvilken som helst enhed. Vi sporer endda alle de spil, du har spillet, inklusive din tid til færdiggørelse og det samlede antal træk. Du kan se, hvordan du bliver bedre med tiden. Ingen annoncer - Vi ved, at annoncer kan være distraherende, når du spiller et spil og kan bremse oplevelsen. Der er ingen annoncer på vores side. Dagens spil - Spil et nyt vinderligt spil hver dag. Nyd et rent design og animationer - Vi har designet vores spillekort til at være klassiske og rene, så de er nemme at læse. Vores animationer holder dig engageret. Du kan også tilpasse design og spillekort.

Websted: solitaired.com

