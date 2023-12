Solitaire Reverse er et kortspil, hvor de sædvanlige kabale-regler er omvendt: Nu starter du fra slutpositionen og forsøger at komme dig ned til startpositionen. Dit mål er at spille de kort, der er nøjagtigt et nummer højere eller lavere i værdi af det åbne kort, der er i nederste højre hjørne. Dette solitaire spil ændrer det hele! Gå videre og brug dine hårdt tjente kroner på nye temaer, og nyd spillet med nye, smukke baggrunde!Brug markøren til at vælge det kort, du vil spille, og klik på det.Solitaire Reverse er skabt af DrMop. Tjek hans andre spil Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience og Solitaire Golf på Poki!

Websted: poki.com

