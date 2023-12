Kamæleonen Greg er sulten, og kun popcorn vil tilfredsstille ham! Hjælp Greg med at fylde sin mave med sin yndlingsmad ved at løse over 85 velsmagende, krævende gåder på tværs af 5 verdener i Pull My Tongue. Træk Gregs tunge mod popcornene, men vær forsigtig med at undgå zapperne, pigge og andre farer, der blokerer hans vej! Hvis det ikke er nok til at teste dit puslespil nous, er der også 3 stjerner i hvert niveau af Pull My Tongue at indsamle, så du kan vise din skarpsindighed OG hjælpe Greg med at få fat i en velsmagende snack! Om skaberen: Pull My Tongue er skabt af solo-udvikler David Marquardt baseret i Sverige. Davids andre spil inkluderer endeløse puslespilløber Glitch Dash.

Websted: poki.com

