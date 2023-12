Cut The Rope

Klip rebet for at fodre slik til det grønne monster! Om Nom er sulten efter store stykker slik. Din mission er at fodre ham så hurtigt som muligt. Du kan samle stjerner i hvert niveau for bonuspoint. Skær hvert reb på det rigtige tidspunkt for at vinde!

