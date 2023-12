Bombhopper.io er en cool fusion mellem et puslespil og et færdighedsspil. Du er en blokeret karakter, og du kan bevæge dig ved at bruge rekylen fra bomber, som du kaster. Prøv at nå den grønne dør for at afslutte niveauet. De første par niveauer er mere eller mindre nemme, men efter et stykke tid er du virkelig udfordret. Timing er alt i dette spil, og prøv at få 3 stjerner for hvert niveau, du fuldfører. Brug musen til at sigte dine bomber og flyve fremad ved hjælp af rekylen. Hint: Nogle gange kræver et niveau en hurtig reaktion for at få tre stjerner. Brug 'r' til at genstarte, så du kan klikke med det samme. Bombhopper.io blev skabt af Julien Mourer a.k.a. Getkey, som mærkeligt nok har en assonance med Yeti. Dette er en fransk udvikler baseret i en hule i bjergene nær Grenoble.

Websted: bombhopper.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med BombHopper.io. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.