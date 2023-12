Spræng ferieboblerne! I dette festlige arkadespil hjælper du julemandens nisse med at rydde den sneklædte himmel. Sigt efter en klynge af matchende brikker, og pop gruppen for at score. Der er gule klirrende klokker, grønne juletræer og lilla slik. Du kan bruge en farvebombe til at transformere en hel gruppe. I Bubble Charms Xmas stiger du i niveau efter hver 500 point. Start en ildkugle for at ødelægge hver eneste boble på din vej. For at fjerne stenblokkere, skal du fjerne alle de omkringliggende stykker!

Websted: poki.com

