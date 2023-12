Fejr den 25. december i et festligt outfit! Poki Christmas Dress Up giver dig mulighed for at bære mange forskellige typer ferietøj. Du kan prøve julemandens hat, sjove elverører og et bolsjerklæde. Bær derefter et par mistelten-øreringe og en stjernehalskæde til Noel. Din dames garderobe er fyldt med grønne og røde kjoler, mønstrede nederdele og varme trøjer. Du kan matche smukke snefnugleggings med en blå og hvid nederdel. Så fuldend juleoutfittet med et par rensdyrtøfler!

Websted: poki.com

