Bliv en bobleskydningsmester! Din mission er at skabe og sprænge grupper af matchende brikker. I Tingly Bubble Shooter kan du bytte ammunition for at starte en anden farve. Hvis du tager for lang tid eller laver for mange fejl, vil himlen styrte ned over dig!

