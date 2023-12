One More Line er et afslappet arkadespil, hvor du kan se, hvor længe din linje kan vokse! Skabt af SMG Studios, vil dette stærkt vanedannende spil med én knap teste dine færdigheder og timing. Spil One More Line på Poki og se, hvor skør din linje kan være. Hold mellemrumstasten på det helt rigtige tidspunkt for at svinge din linje fra punkt til punkt. Kør dog over siderne, og din linje er forbi! Vildledende enkelt, men alligevel utroligt udfordrende, giv One More Line på Poki et spil i dag. Controls:Space - Hold for at svinge.Om skaberen:One More Line er den tredje del af One More-serien fra SMG Studios, baseret i Melbourne, Australien. Serien består også af One More Dash og One More Bounce. De er også skaberne af Super One More Jump, Thumb Drift og mere.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med One More Line. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.