Tap Tricks er et arkadeskøjtespil udviklet af Gesinimo Games. Bevar dit spring, og slip det på det rigtige tidspunkt for at starte tricks og figurer! Lad spillets flow tage over i dette eksplosive skateboardeventyr. Gå videre og demonstrer din skøjtes kraft! Hold og tryk på skærmen for at udløse handlingerTap Tricks er skabt af Gesinimo Games. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

