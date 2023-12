One More Dash, efterfølgeren til One More Line, er et færdighedsspil fra SMG Studios, hvor du skal springe fra ring til ring for at se, hvor langt du kan nå det. Tror du, at du har det, der skal til for at erobre One More Dash, det vildledende enkle spil med dashing og timing? Med over 200 flotte missioner at fuldføre, skuffer den anden del af One More-serien ikke. Dit mål er enkelt, hurtigt streg fra cirkel til cirkel for at fortsætte din runde. Vær meget opmærksom på din timing! Tryk på de solide dele, og dit streg er færdigt! Kontrolelementer: Space - Dash Om skaberen: One More Dash er den tredje del af One More-serien fra SMG Studios, baseret i Melbourne, Australien. Serien består også af One More Line og One More Bounce. De er også skaberne af Super One More Jump, Thumb Drift og mere.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med One More Dash. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.