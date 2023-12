Slime Road er et niveaubaseret, malingsfyldt færdighedsspil, hvor du hopper gennem farverige bøjler for at tjene ædelstene. Den blev skabt af tastypill, som også lavede Sling Drift, Pick Me Up, Spill It og meget mere. For enden af ​​vejen hopper du ind på bullseye for at få ekstra point. Kom let ned ad Slime Road i dette hurtige action-hoppeeventyr! Dette farverige færdighedsspil vil helt sikkert holde dig underholdt i timevis. I Slime Road på Poki bringer hvert niveau en ny slimfyldt udfordring, som du kan erobre! Piletaster - MoveSlime Road er skabt af tastypill, baseret i USA. De er også skaberne af Sling Drift, Pick Me Up, Spill It og mere.

Websted: poki.com

