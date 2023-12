MiniMissions er en samling af 80 svære færdighedsspil. Hver gang du fuldfører et spil, dukker et nyt op. Alle spillene er baseret på perfekt timing. Klik på det rigtige tidspunkt for at komme videre, men lav en fejl, så er spillet slut. Nogle missioner er tidsbaserede, så sørg for at handle hurtigt. Er du i stand til at fuldføre alle minimissionerne? Spil - museklikMiniMissions blev skabt af Shared Dreams Studio, kendt for det populære 12 MiniBattles-spil, der også kan spilles på Poki!

Websted: poki.com

