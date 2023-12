12 MiniBattles er et multiplayer-festkampspil, hvor du møder dine venner i lokale kampe. Er du klar til at kæmpe? Tag fat i en ven og se, hvem der kommer ud på toppen i dette sjove multiplayer-spil med 12 individuelle minispil, som du kan erobre. Du får en tilfældig kamp for at se, hvem der kan blive på tæerne og blive den ultimative mester for alle 12 MiniBattles!12 MiniBattles blev skabt af Shared Dreams Studio. Spil deres andet spil på Poki: MiniBattles

Websted: poki.com

