OvO Dimension er et arkadeplatformspil lavet af Dedra Games. Du styrer en stickman-karakter, der har enkle og grundlæggende handlinger. Hop, vægspring og glid dig vej gennem banerne! Hvis du virkelig vil mestre spillet, så brug actionkombinationerne til at få ekstra kraft! Hop lige efter en rutsjebane eller et skud på jorden! Der er tonsvis af niveauer i OvO Dimension. Vil du være i stand til at springe dig vej gennem alle niveauer ?Kontroller vil blive vist inde i spillet. Piletaster til at flytte rundt OvO Dimension blev skabt af Dedra Games, et spiludviklingsstudie baseret i Frankrig. Dette er deres første spil på Poki!OvO Dimension er gratis at spille på Poki.OvO Dimension kan spilles på både din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med OvO Dimensions. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.