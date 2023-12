Dumb Ways to Die 3: World Tour består af 5 sjove minispil, som vil teste dine færdigheder! Det blev oprindeligt udviklet af Metro Trains Melbourne og det australske offentlige transportfirma for at lære folk om sikkerhed og er det tredje i Dumb Ways to Die-serien. I Dumb Ways to Die 3: World Tour er du placeret i centrum af Dumbville, en by fuld af fare. Tjen mønter ved at spille minispil for at reparere de nedbrudte og farlige huse i Dumbville. Fare er overalt, men du kan redde dagen og holde Dumbville sikker ved at spille Dumb Ways to Die 3: World Tour på Poki!Kontrol: Piletaster - MoveSpace - Hop/flyveOm skaberen:Dumb Ways to Die 3: World Tour er oprettet af Metro Trains Melbourne, baseret i Australien. De er også skaberne af Dumb Ways to Die og Dumb Ways to Die 2: The Games.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Dumb Ways To Die 3: World Tour. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.