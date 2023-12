Truck Loader 3 er et puslespil, hvor du skal samle lasten og læsse dem på en lastbil. Du kører en gaffeltruck for at samle alle de kasser, der er spredt over hele niveauet. Saml alle kasser for at fuldføre niveauet. Nogle gange er det nødvendigt at trykke på knapper, trække i håndtag og meget mere, for at finde de rigtige måder at samle lasten på. Kan du fuldføre alle niveauer i Truck Loader 3? Flyt til venstre/højre - A/DJump - WPick up-bokse - Sigt og tryk/klik Truck Loader 3 blev skabt af 7Spot Games, en litauisk videospiludvikler og -udgiver. De har andre vanedannende spil på Poki: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 og ZOOM-BE 3. De har også lastbilspil som: Truck Loader 2 og lastbillæsser 5.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Truck Loader 3. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.