G-Switch 3 er et færdighedsspil, der trodser tyngdekraften, og den tredje del af G-Switch-serien fra Serius Games. I spillet kan du spille med op til 7 venner i multiplayer-tilstand, eller spille spil solo med tilstandene Kampagne og Endless. Skift mellem vægge, gulve og lofter, og prøv at overleve en handske af dødbringende fælder! Spil G-Switch 3 gratis for at finde ud af, om du har det, der skal til. Stå ikke bare der – tag imod G-Switch 3 online-udfordringen og mestr dine omgivelser! Venstre museknap / enhver tastaturtast - SwitchG-Switch 3 er skabt af Serius Games, der arbejder i Portugal. De er også skaberen bag G-Switch og G-Switch 2.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med G-Switch 3. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.