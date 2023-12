Tank Trouble er et online tankspil, hvor du kører i en labyrint og skyder missiler mod dine fjender. Tank Trouble stiller dig op imod kloge hærgeneraler på labyrintlignende slagmarker. I solo-mode vil du møde Laika, en krigsmester. Du kan også udfordre en ven eller to i multiplayer-krigsførelse. Særlige genstande ser ud til at give dig et forspring på dine fjender, såsom raketter, spredebomber eller en dobbeltkanon. Sørg altid for, at missiler ikke hopper fra væggene og dræber din egen tank.

Websted: tanktrouble.com

