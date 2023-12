Tank Trouble er et online tankspil, hvor du kører i en labyrint og skyder missiler mod dine fjender. Tank Trouble stiller dig op imod kloge hærgeneraler på labyrintlignende slagmarker. I solo-mode vil du møde Laika, en krigsmester. Du kan også udfordre en ven eller to i multiplayer-krigsførelse. Særlige genstande ser ud til at give dig et forspring på dine fjender, såsom raketter, spredebomber eller en dobbeltkanon. Sørg altid for, at missiler ikke hopper fra væggene og dræber din egen tank. I Solo-tilstand styrer du din tank med piletasterne. Du skyder med plads. Kør gennem labyrinten for at finde dine fjender, og skyd fra et redningspunkt, før de retter deres kanon mod dig. I multiplayer-tilstand spiller spiller 1 med "WASD"-tasterne til kørsel og "Q" til at skyde. Spiller 2 bruger piletasterne og mellemrum. Spiller 3 kan spille med musen.Tank Trouble er skabt af det danske firma Mads Purup.Spil Tank Trouble online gratis på Poki. Poki er den største online legeplads. Hver måned spiller over 30 millioner spillere online på Poki. Vil du opdage flere fantastiske spil? Tjek Poki-hjemmesiden med vores seneste spil, eller start din opdagelse på vores populære spil-side. Hvis du kan lide at spille Tank Trouble, vil du også nyde Clash Of Armor eller et af disse andre Tank-spil.

Websted: poki.com

