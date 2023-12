Run 3 er et endeløst løberspil, hvor du skal navigere dit lille rumvæsen gennem rummet. Run 3 blev skabt af Joseph Cloutier og er den tredje del i Run-spilserien. Run 3 er nu tilgængelig i HTML5, så du kan spille uden Flash-understøttelse. Du kan spille onlinespillet gratis på din pc. Din mission er enkel: løb så langt du kan, og fald ikke! Undgå faldende fliser, huller, fælder og mere, når du bevæger dig fra niveau til niveau. Hvis du støder ind i væggene, vil skærmen rotere. Dette intense action- og endeløse løberspil sender dig på en skræmmende rejse gennem et meget begrænset område. Du skal guide den lille grå alien, mens den krydser territorier i konstant udvikling. Bevæg dig langs en hvilken som helst væg for at finde den sikreste rute og find ud af, hvor længe du kan overleve!Ja, det originale Run 3-spil kan spilles på Poki uden Flash. Så der er ingen flash nødvendig for at spille på pc'en, mobiltelefonen og tabletten!Run 3 er skabt af Joseph Cloutier, der er baseret i USA. Han er også skaberen af ​​run and run-2. Run 3 er blandt de mest populære spil på Poki, sammen med andre webklassikere som Happy Wheels.

